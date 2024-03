Ginnastica: per la Team Cuneo ottimo esordio nel Campionato individuale Silver LC1

Lo scorso sabato 9 marzo, si è tenuta, ad Alba, la prima prova individuale del Campionato Regionale Silver LC1 indetto dalla Federazione Ginnastica d'Italia (FGI).

La Asd Team Cuneo ha partecipato schierando tre atlete che hanno gareggiato nelle categorie Junior e Senior.

Tutte le ginnaste, salite di categoria rispetto allo scorso anno, hanno iniziato ottimamente il campionato.

Per la categoria LC1 Junior1 è scesa in pedana Angelica Bertolino, che ha eseguito con determinazione gli esercizi alla palla e alle clavette. Ottima l'esecuzione alla palla, che ha dimostrato il grandissimo miglioramento rispetto allo scorso anno. Con un piccolo errore quella alle clavette, che non ha pregiudicato però la terza posizione nella classifica parziale.

Per la categoria LC1 Junior 3 ha calcato il campo gara Penelope Porto, che ha rotto il ghiaccio con l'esercizio alla fune, commettendo qualche sbavatura. Una bella e precisa esecuzione alle clavette le ha fatto invece ottenere il secondo miglior punteggio.

Infine, per la categoria LC1 Senior 1, Cristina Gastaldi, dopo un'imprecisa esecuzione alle clavette, ha affrontato la pedana grintosa e decisa con l'esercizio al cerchio conquistando il terzo gradino del podio.

“Siamo contente di come sia andata la gara – commentano dalla Team Cuneo -. Tutte e tre le ginnaste sono rientrate ampiamente nella prima metà delle loro classifiche totali, un risultato che fa ben sperare per le prossime prove. Ora l'attenzione è tutta per il prossimo appuntamento. La nostra associazione organizzerà infatti la seconda prova regionale del circuito AICS che si svolgerà il 16 e 17 marzo prossimi, presso la palestra dell'Ex Media 4 a Cuneo.