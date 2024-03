Ad Alba la presentazione della graphic novel "Una zanzara nell'orecchio" di Andrea Ferraris

Un paese lontano, l'India. Una bimba dal nome che profuma di notte e di musica. Il quieto tran tran di un aspirante papà – e un'aspirante mamma – che viene stravolto da una parola: adozione. Cercata, attesa, desiderata. Ma, adesso, improvvisa e gigantesca come un monsone, a surclassare l'abitudine, a cambiare le vite, il presente e il futuro.



Quella del fumettista genovese Andrea Ferraris e di sua moglie Daniela Mastrorilli, è la storia di due persone in cerca di genitorialità, che si trovano a volare dall'altra parte del mondo per incontrare la loro piccola, Sarvari. Un incontro complesso, denso di emozioni contrastanti, che segna il passaggio cruciale alla vera età adulta per i protagonisti e alla ritrovata condizione di figlia per la bambina.



La graphic novel “Una zanzara nell'orecchio. Storia di Sarvari” è il dolcissimo racconto di questo tsunami d'amore, messo in immagini e parole attraverso l'arte del fumetto, di cui Ferraris è straordinario interprete.



Un modo diverso - quello scelto da ACA e ACAdemy Dire il Futuro - di festeggiare i papà nel giorno della loro Festa, martedì 19 marzo 2024.



Alle ore 18, presso la Sala Alba dell'Associazione Commercianti Albesi in piazza San Paolo 3, interverranno l'autore della storia a fumetti (che ha al suo attivo collaborazioni con Disney Italia ed altre autorevoli testate e realtà editoriali), la moglie – che ne condivide la professione nel ruolo di colorista e con lui è docente presso la Libera Accademia d'Arte Novalia di Alba – e Daniela Bertolusso, responsabile della sede torinese di AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), organizzazione umanitaria che opera in tutto il mondo con progetti che promuovono lo sviluppo e la tutela delle persone e che si occupa di adozioni internazionali.



Ci sarà spazio per il racconto di una storia comune a molte coppie che hanno intrapreso il percorso dell'adozione; in questo caso, i protagonisti hanno scelto di divulgare tutto il corredo di sentimenti, emozioni, inquietudini che ha connotato il loro cammino di consapevolezza verso il difficile ruolo di genitori – comune a tutti i papà e le mamme - utilizzando il genere letterario-artistico del fumetto.



«ACAdemy si conferma strumento proficuo attraverso il quale fare divulgazione – affermano il direttore ACA Fabrizio Pace ed Elena Giachino, project manager di ACAdemy Dire il Futuro – e ci consente di coinvolgere la collettività su temi di ampio interesse. Siamo particolarmente lieti, in occasione della Festa del Papà, di ospitare un importante autore come Ferraris che ci permetterà di approcciare il tema della paternità e della genitorialità attraverso la sensibilità dell'arte».