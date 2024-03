Al centro sportivo San Cassiano di Alba il libro si presenta “La Salita è di rigore”

Appuntamento sabato 16 marzo, alle ore 17.00, presso il salone del circolo U.S. Acli Liberamente Sportivi ASD di Alba, via G.Pieroni 3, per la presentazione del libro "La salita è di rigore" pubblicato da Mariano Giraudo e Mario Piasco per l’editore Primalpe di Cuneo.



Il volume racconta storie di vita di un team impegnato nella promozione di attività finalizzate al miglioramento del benessere di persone colpite da patologie psichiatriche ed è un viaggio intorno quel “Si può fare” che la legge 180, detta Legge Basaglia, ha costruito per cercare di superare barriere, stereotipi e pregiudizi.



I due autori racconteranno al pubblico i percorsi realizzati, nelle attività di gruppo con il calcio e in montagna, e i risultati a cui sono giunti.



Interverranno lo psichiatra Ugo Palomba e la psicologa Daniela Massimo, approfondendo aspetti tecnici e storici sulla psichiatria italiana.



L'associazione Sportabili Alba porterà la sua esperienza di numerosi anni impegnati nella promozione sportiva in favore di persone disabili.



Infine Lorenzo Cane, referente del Progetto San Cassiano, illustrerà i benefici dei percorsi di lavoro in favore di persone svantaggiate, realizzati presso lo storico impianto sportivo di Alba, che include anche l’osteria sociale 'Magna Neta'.



Saranno ospiti della presentazione il consigliere comunale albese Daniele Sobrero che, tra le innumerevoli iniziative in ambito sportivo, ha realizzato percorsi in favore di persone con disabilità e il presidente del CAI sezione di Alba, Bruno Bonino, che illustrerà le esperienze di montagnaterapia avviate sul territorio piemontese.



Interverranno anche i ragazzi dell’associazione Le Nuvole con la responsabile Isabella Berardo.