Al Rondò dei Talenti di Cuneo le "Stelle in Città" di Sideralis

Lunedì 18 marzo alle ore 20,30 torna un nuovo appuntamento con Sideralis - Officina delle stelle al Rondò dei Talenti per la rassegna "Stelle in Città".



In questa occasione saremo affascinati dalle opere d'arte che narrano del nostro cielo stellato, relatore della serata sarà l'operatore artistico Domenico Olivero.



Trascorreremo una piacevole serata nei meravigliosi cieli dipinti nella storia dell'arte, dagli antichi firmamento egiziani alle mirabolanti stelle di Van Gogh.



Scopriremo come gli artisti hanno guardo il cielo e l'hanno interpretato con le più diverse tecniche cercando di emozionarci e condividere i loro intimi stati d'animo



Domenico Olivero è un operatore artistico che da diversi anni agisce sui percorsi creativi dalla pittura alla didattica, passando per installazione, performance, laboratori, curatele per condividere la sua passione sull'arte, soprattutto contemporanea.



L'evento è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione CRC. Il patrocinio di ESA - European Space Agency. La partecipazione all'evento è gratuita previo iscrizione su eventbrite o visitando il sito www.sideralisaps.com.