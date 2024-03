Una raccolta di saggi sulla montagna e sull'autenticità da preservare

Una raccolta di saggi e alcune testimonianze dirette. Evidenza empirica e ricerca ed esperienze sul campo. Il tema è il territorio (montano). La sua storia e la sua gestione. Nella società contemporanea i modelli predatori prevalgono sul concetto di autenticità. Ora minacciata dal pericolo della gentrificazione ovvero dallo snaturamento dell’offerta a favore delle dinamiche di mercato (es. la baita che diventa chalet a prezzi inaccessibili).

E su questi temi che è uscito per i tipi del Gruppo Editoriale Bonanno , il libro “Oltre la crisi. Il patrimonio ambientale e culturale transfrontaliero: sfide, potenziale, prospettive", nell'ambito di un progetto di ateneo, finanziato sul bando per progetti di ricerca collaborativi con partner internazionali “GRANT for INTERNATIONALIZATION – GFI”, pubblicazione curata dalla giovane ricercatrice Miriam Begliuomini e dall’economista cuneese Damiano Cortese, coordinatore di un pool di esperti delle Università di Torino e Pau (rete UNITA).

Nel volume viene posta particolare attenzione alle strategie per la valorizzazione del patrimonio, a livello di proposte di turismo culturale e naturale, quali soluzioni durevoli e sistemiche. L’insostituibile eredità consegnata al momento storico attuale deve essere infatti difesa e occorrono regole e linee comuni, condivise, collettivamente generate, per gestire, valorizzare e mantenere un elemento tanto indispensabile quanto delicato. Basilare risulta, pertanto, la consapevolezza del rischio, cosi come delle opportunità e, in generale, dell’importanza dell’equilibrio

Al progetto hanno dato il loro contributo, tra gli altri, anche i cuneesi Claudio Alberto e Roberta Sapino oltre a Filippo Monge, professore associato di economia e gestione delle imprese ed economia dell’innovazione nell’ateneo torinese, autore di un saggio sul modello di sviluppo sostenibile del territorio dell’Ubaye (Alta Provenza), in particolare della stazione sciistica di Sant’Anne le Condamine, località molto frequentata dagli sciatori cuneesi.