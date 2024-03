Volley maschile A3: Savigliano, a Salsomaggiore Terme l'ultima trasferta della regular season

Si chiuderà in provincia di Parma la serie di trasferte della regular season 2023/24 del Monge-Gerbaudo Savigliano, atteso alle 20.30 di sabato 16 marzo sul campo del WiMore Salsomaggiore Terme.

L’avversario.

Sarà il fanalino di coda del Girone Bianco a testare la condizione dei saviglianesi, reduci da due successi consecutivi, inframezzati dalla storica partecipazione alla final four della Del Monte Coppa Italia A3. Dal canto loro, però, i parmigiani si presenteranno alla sfida del Palazzetto dello Sport con lo stesso ruolino di marcia. Tra fine febbraio e inizio marzo, infatti, la WiMore ha raccolto tutti i sei punti a disposizione, superando due compagini di medio-alta classifica: Acqui, prima, e Sarroch, poi, travolto 3-1 in Sardegna nell’ultimo fine settimana. Pur essendo già matematicamente retrocessi, quindi, i ragazzi di coach Marcello Mattioli stanno proverbialmente “vendendo cara la pelle”, e sono pronti a miete un’altra vittima illustre. A trascinarli, l’ottima verve del regista Giacomo Leoni, MVP dell’incontro in terra isolana, e il buon rendimento degli attaccanti, con ben quattro giocatori che hanno raggiunto la doppia cifra contro Sarroch (compresi i 12 punti del centrale Bussolari). Insomma, tutt’altro che una retrocessa remissiva.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano.

Dal canto loro, Dutto e compagni hanno ritrovato quella fiducia e, soprattutto, quella serenità, che sembrava essersi smarrita nel difficile mese di febbraio. Occhio, però, a sottovalutare l’avversario di turno, come spiega coach Lorenzo Simeon: “Andremo sul campo di una squadra che ha fallito l’obiettivo stagionale, ma che in questo momento sta molto bene, dopo aver avuto un’annata travagliata. A mente libera, stanno esprimendo una buona pallavolo, valorizzando delle individualità comunque importanti. Noi non dobbiamo fare l’errore di sottovalutare l’incontro, anche perché giocheremo in un palazzetto molto grande, a cui non siamo abituati. Noi stiamo ancora lavorando sui dettagli, perché questa è una fase in cui occorre lavorare sulla qualità, più che sulla quantità. L’obiettivo in questo finale? Possiamo ancora arrivare terzi così come settimi, quindi è ancora tutto aperto. A noi cambia relativamente poco, perché comunque vada affronteremo una squadra forte, ma sarà importante finire bene, anche per arrivare con fiducia alla post-season”.

I precedenti.

Il bilancio tra le due squadre recita 2-1 per i saviglianesi. Decisivo il netto 3-0 ottenuto al PalaSanGiorgio nella gara di andata, disputata a dicembre. Lo scorso anno, quando la denominazione della WiMore era ancora legata alla città di Parma, le squadre chiusero con un successo a testa.

Dove vederla.

Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, la partita tra WiMore Salsomaggiore Terme e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 16 marzo al Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme.