Volley maschile Serie C: VBC Mondovì cerca il riscatto nella trasferta contro l'Artivolley

Nella quindicesima giornata – sesta del girone di ritorno del Campionato di Serie C maschile, il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo assistente Fabrizio Marchisio è atteso sabato alle ore 18 dalla trasferta a Collegno in casa dell’ Arti Volley, attualmente sesto.

In classifica generale, dopo tredici turni, i monregalesi, che arrivano dallo stop interno per 3-2 contro il temibile Santhià quinto, sono secondi con 33 punti, a -5 dalla capolista Linguì Torino, a +3 sul Lasalliano Torino terzo, a +7 sul Chieri quarto, a +l0 sul Santhià quinto, che è la prima squadra che al momento sarebbe fuori dai play-off, ed a + 11 sull’ ArtiVoley Collegno sesto

“La trasferta di sabato a Collegno contro l’ ArtiVolley – ammonisce coach Massimo Bovolo – è ricca di insidie e trabocchetti e pertanto dovremo affrontarla con grandissima attenzione e cura. Dovremo giocare su alti livelli con continuità, mantenendo sempre alta concentrazione ed attenzione, evitando quei cali di tensione e quegli errori gratuiti che purtroppo ogni tanto abbiamo e che sono il nostro vero tallone d’ achille. Sappiamo che sarà una gara molto difficile, ma mi aspetto dai miei ragazzi una reazione d’ orgoglio allo stop patito con il Santhià, anche perché vogliamo provare a conquistare l’ undicesimo successo stagionale sia per restare secondi in scia al Linguì che per mantenere il vantaggio sul Lasalliano terzo. Questo è un altro test molto probante, particolarmente utile per continuare il nostro percorso di crescita sia tecnico che tattico e mi aspetto dai ragazzi una bella prova per continuare il nostro cammino.”

L’ obbiettivo del VBC è ovviamente quello di ritornare al successo per vendicare sia la sconfitta di sabato con il Santhià che quella dell’ andata (entrambe per 3-2), per restare in scia alla capolista Linguì Torino, che domenica ospita il modesto Pavic Arona ultimo, per mantenere il vantaggio sul Lasalliano terzo, atteso dalla trasferta di Racconigi, e di conquistare matematicamente la qualificazione ai play-off promozione (infatti al momento a 4 gare dal termine, con 12 punti ancora disponibili, i monregalesi hanno 10 punti di vantaggio sulla prima squadra esclusa dai play-off).