Assegno inclusione 2024, il pagamento da venerdì 15 marzo: importo

(Adnkronos) - L’Inps ha disposto i primi pagamenti per i nuclei familiari che hanno presentato domanda di Assegno di Inclusione con istruttoria positiva e Patto di Attivazione Digitale sottoscritto. Lo comunica l'Istituto nazionale di previdenza ricordando come i beneficiari saranno invitati via Sma/Mail a recarsi presso gli uffici postali per il ritiro della Carta di inclusione, con l’accredito del mese corrente, dal 15 marzo.

I nuclei familiari che hanno già ricevuto l’Adi nei mesi precedenti, riceveranno invece il pagamento del mese corrente il 27 marzo prossimo, se permangono i requisiti del diritto all’assegno e se risulta presentato l’Isee 2024 alla data di elaborazione dei pagamenti. In sua assenza i pagamenti della mensilità verranno sospesi fino alla presentazione di una valida Dsu. Complessivamente, stima ancora l'Inos, i nuclei familiari beneficiari di Adi risultano 550.000.