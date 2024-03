Logistica, dirigente ITS Catania: "Rapporto con Alis si consolida, dialogo vitale"

(Adnkronos) - “E’ un appuntamento di grande importanza a cui non potevamo assolutamente mancare, il nostro rapporto con Alis e Alis Academy si consolida ulteriormente e di questo bisogna ringraziare la famiglia Grimaldi, il Team Manager Nicolò Berghinz e tutti coloro che, nei rispettivi settori della logistica e dei servizi, sostengono il nostro progetto per dare tutte le opportunità a grandi uomini e grandi donne che qui si formano e gettano le basi per il loro futuro”. Lo afferma Brigida Morsellino, dirigente del Politecnico del Mare di Catania,Vice Presidente dell’ITS etneo, Cavaliere della Repubblica e presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) che partecipa al ‘LetExpo 2024 a Verona ‘Logistica, futuro sostenibile e alta formazione’. Per il terzo anno consecutivo, si legge in una nota, i cadetti dell’I.T.S. Academy di Catania e dell’istituto ‘Duca degli Abruzzi’ sono presenti in Veneto per dialogare a 360° del sistema viario, marittimo e portuale all’interno del ‘LetExpo’ di Verona. Una quattro giorni di fiera internazionale con attori prestigiosi che compongono l’economia del sistema Italia e non solo. Tante le conferenze ed i workshop, anche con i Ministri e gli altri rappresentanti della politica nazionale, a cui i cadetti dell’I.T.S. Academy di Catania e dell’istituto ‘Duca degli Abruzzi’ hanno partecipato.

“Dialogare con le istituzioni ed i rappresenti della Logistica e della Formazione è vitale- continua Morsellino- parliamo di settori che richiedono costantemente profili diversificati, aggiornati e di grande professionalità. Collaborare tutti insieme a livello nazionale, condividendo le buone pratiche, è sicuramente una carta vincente sotto ogni aspetto. Catania ha una grande visibilità e in queste giornate i nostri ragazzi hanno saputo conquistare tutti i presenti con i fatti, la competenza e la passione”.“Stiamo facendo un grande lavoro ed i numeri raggiunti finora ci stanno dando ragione - dichiara il presidente dell'I.T.S. Academy di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella-. Su di noi ci sono grandi attese perchè tanti risultati sono già stati ottenuti ma, in un contesto come quello della formazione e dei trasporti, non ci si può fermare ed i nostri cadetti sono chiamati a raccogliere nuove e importanti scommesse future”.