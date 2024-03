Riunione in collegamento da Shanghai di Roberto Cerrato: ripresi i contatti con la Bama Group Company of Tea

Si è svolta una importante riunione da remoto in collegamento da Shanghai tra il presidente dell'Istituto Italiano per la salvaguardia del Paesaggio culturale vitivinicolo Roberto Cerrato, insieme al dottor Lorenzo Riccardi della RsA, Studio di consulenza specializzato in Asia e paesi emergenti, in quanto sono ripresi i contatti con la Bama Group Company of Tea, la maggiore realtà della repubblica Popolare Cinese per la coltivazione del Tè e la valorizzazione della cultura di questa pianta, dopo la firma che vi fu lo scorso anno appunto tra l'Istituto Italiano e l'azienda cinese siglato a Roma alla presenza di alti dirigenti della FAO.

Un progetto unico nel suo genere anche per la portata culturale che segna il passo ad un futuro anche a breve termine di importanti rapporti e scambi socio culturali ed anche commerciali.

Già nel mese di maggio il Presidente dell'Istituto Roberto Cerrato sarà in Cina per confermare direttamente la volontà di operare per questi progetti.

La cultura del Tè e del Vino come motore di sviluppo di rapporti concreti dove le due civiltà Italiana e Cinese si incontrano superando anche i limiti della distanza e della lingua.

Il Presidente dell'Istituto sarà a Roma al Ministero della Cultura anche per presentare questo importante accordo.