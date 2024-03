Cheerleading: al via il secondo stage in Danimarca per l'Alba Cheer

Il progetto Erasmus+ Cheer Them UP! è entrato nel vivo nel corso della scorsa settimana: in occasione della partecipazione alla Spring Cup di tutto il team Titans Six, quattro coach di Alba Cheer hanno soggiornato per cinque giorni a Copenaghen. Ospiti dei Rockets cheerleaders, Carola, Manuela, Luca e Matteo hanno potuto assistere al periodo di preparazione alla competizione, osservando le metodologie di allenamento di un club della pluriennale tradizione, ma anche discutendo di importanti temi come gli aspetti nutrizionali e mentali di approccio alla gara.



Il percorso formativo è stato coordinato dal coach Matjaz di Cheer IQ: presente per l'intero camp, ha dispensato i partecipanti mettendo a disposizione un'esperienza di lungo corso.



Affascinante è stato poi prendere parte insieme alla competizione danese, un evento che ha raccolto oltre 1500 atleti provenienti da tutta la regione; i coach Titans hanno potuto assimilare lo spirito di gruppo e l'organizzazione dei Rockets nella gestione degli atleti più giovani in occasione della giornata di gara.



Negli ultimi giorni, il soggiorno è stato utile per pianificare i dettagli del successivo appuntamento, l'international summer camp in programma a fine Luglio che chiuderà un anno di viaggi ed esperienze. I meeting tra i coach sono stati utili per delineare il programma delle attività; alcune visite sul territorio hanno infine permesso di conoscere meglio la capitale danese e le principali attrazioni da presentare ai giovani atleti partecipanti al camp.



Un importante weekend formativo dunque per gli allenatori di Alba Cheer, che grazie al progetto Erasmus+ finanziato dall'Unione Europea stanno avendo l'opportunità di accrescere esponenzialmente il bagaglio di competenze ed esperienze nel mondo del cheerleading internazionale.