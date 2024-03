A Cuneo l'ANFI ha incontrato il generale Santonastaso, vicepresidente nazionale vicario

La sezione ANFI di Cuneo in data 12 marzo ha ricevuto la visita del Vice Presidente Nazionale Vicario Generale Mauro Santonastaso e del Consigliere Nazionale per il Piemonte e Valle d'Aosta Brig. Cosimo Ertico.



I rappresentanti dell'ANFI Nazionale sono stati ricevuti, per un saluto, dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza dì Cuneo Col. Mario Palumbo.



Successivamente sono stati accolti dal Presidente di sezione M.a. Salvatore Coppola il quale ha presentato il nuovo Direttivo e alcuni Soci presenti in sezione. Dopo un lungo colloquio sulle problematiche della sezione e sulla vita associativa Il presidente di sezione e il Generale Santonastaso hanno consegnata al Socio Brig. Giovanni Imbrogno una targa per il suo 90^ Compleanno e per i 32 anni di sodalizio con la sezione ANFI di Cuneo.