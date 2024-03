All'auditorium Banca di Cherasco si parla di medicina dello sport

Proseguono gli appuntamenti mensili di “Martedì Salute”, il ciclo di quattro incontri divulgativi a ingresso libero organizzati da Mutua Cuore in collaborazione con il Medical Center, il poliambulatorio medico specialistico di Bra.

L’obiettivo dei seminari è promuovere, grazie a specialisti di varie discipline, l’educazione alla salute con attenzione alla qualità della vita. Dopo l’appuntamento dedicato a Dna, ereditarietà, genetica e malattie metaboliche, il prossimo incontro è in programma martedì 26 marzo, sempre alle 20,30, nell’auditorium di frazione Roreto di Banca di Cherasco.

Titolo della serata: “Medicina dello Sport, oltre al certificato di idoneità sportiva. Il medico dello sport, l’alleato degli atleti”. I relatori saranno Camillo Scimone, Direttore sanitario del Medical Center di Bra, Cesare Ferro, medico specialista in Medicina dello sport, Ortopedia infantile e per adulti, e Gianluca Toselli, responsabile della Medicina dello sport dell’Asl Cn2. Al centro dell’incontro ci sarà l’importanza della medicina di tipo preventivo in giovane età, spiegando come sia importante valutare la condizione fisica per fornire le indicazioni più corrette per la pratica sportiva e tutti quei consigli inerenti l’alimentazione e la prevenzione (o la cura) delle patologie che si manifestano soprattutto nei più giovani.

L’incontro sarà anche un’occasione per incontrare le società sportive che Banca di Cherasco sostiene e con le quali sono in corso collaborazioni e progetti.