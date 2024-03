Anche a Dronero si celebra la XIII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla

Anoressia, bulimia, binge eating sono solo alcuni di questi disturbi. I casi negli ultimi anni sono aumentati del circa 40% coinvolgendo fasce di età sempre più giovani, con ricoveri già in pediatria.

“È un giorno importante - dicono dall’amministrazione comunale - che invita tutti a riflettere, ponendo attenzione sulle strategie per prevenire ma anche riconoscere tempestivamente e combattere questi disturbi. Prezioso è l’operato dell’associazione A-Fidati, che teniamo a ringraziare, molto attiva sul nostro territorio con progetti importanti portati avanti con grande competenza e professionalità.”

Il colore scelto per i Disturbi del Comportamento Alimentare è il lilla e di lilla a Dronero in queste sere viene illuminato il Foro Frumentario, come lilla sono anche i fiocchetti dell’associazione A-Fidati che sono stati posizionati nella rotonda di Oltremaria.