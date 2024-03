Cuneo Città Alpina 2024: proseguono gli incontri di definizione del calendario

Un altro passo per la definizione del calendario di Cuneo Città Alpina è stato compiuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 13 marzo, nella Sala Vinaj di palazzo San Giovanni. Numerose associazioni del mondo della cultura, dell’arte, della musica e dello sport hanno incontrato l’assessora alla Metro Montagna, Sara Tomatis, per un momento di raccordo su ciò che questo anno alpino può rappresentare per Cuneo. Presente anche l’assessora alla Cultura, Cristina Clerico.



L’obiettivo degli incontri con le realtà locali, con le quali si vuole rafforzare il legame, è quello di creare una rete, invitando soggetti diversi a partecipare, tematizzando iniziative e attività - esistenti e future - sui pilastri portanti di Cuneo Città Alpina (identità, sviluppo sostenibile, connessioni tra territorio urbano e montano, coinvolgimento).

Una delle esigenze principali è quella di far emergere e valorizzare l'identità montana che contraddistingue Cuneo in virtù della sua posizione privilegiata, non solo dal punto di vista geografico, ma anche culturale, artistico ed economico. Contemporaneamente, si lavora alla partenza del progetto di ricerca - in collaborazione con il Politecnico di Torino - per la definizione di strategie di sviluppo per Cuneo e il territorio compreso nella cosiddetta “mezzaluna alpina”, che va da Mondovì a Saluzzo.



Al tavolo di mercoledì, dopo uno scambio di suggestioni, sono emerse alcune iniziative che guardano alle montagne e che possono entrare a far parte del percorso condiviso di Cuneo Città Alpina 2024.



Così l’assessora Tomatis dopo l’incontro: “Creare un calendario lungo un anno che possa far emergere il filo rosso che unisce la vitalità del territorio in questa sua dimensione alpina è uno degli obiettivi: il senso sarà quello di creare più occasioni possibili per mettere in luce e riscoprire quanto della vita di tutti noi sia orientato verso le montagne e di come la posizione geografica della nostra città incida dal punto di vista culturale, musicale, artistico, sportivo, gastronomico e tanto altro. Alcuni eventi e iniziative delle scorse settimane sono stati già raccontati sui nostri canali social in questa prospettiva”. Infine, un’anticipazione: “Stiamo lavorando per preparare il Cuneo Montagna Festival (in programma dal 14 al 19 maggio) attorno al tema ‘Animalpina’. In quella cornice ospiteremo, tra le altre cose, l’assemblea dell’associazione Città Alpine dell’anno: sarà un modo per stringere legami e avviare scambi con le altre realtà italiane - e non solo - che hanno in comune con Cuneo alcune peculiarità. Intanto cerchiamo il più ampio coinvolgimento possibile a livello locale”.



A gennaio erano stati incontrati gli enti del territorio, poi è stata la volta delle associazioni ambientaliste, questa settimana è toccato ai rappresentanti del mondo culturale e artistico, musicale e sportivo. A breve si terrà un appuntamento dedicato al confronto con le Unioni Montane e quindi con le realtà delle singole valli cuneesi.