Demonte, nominato il commissario straordinario per la tangenziale. Bergesio (Lega): "Fondamentale per velocizzare il percorso"

“La nomina dell’ingegner Luca Bernardini a Commissario straordinario per la realizzazione della tangenziale di Demonte è fondamentale al fine di velocizzare la realizzazione dell’infrastruttura, prioritaria per la provincia di Cuneo”.



A ribadirlo, commentando la nomina, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a Commissario straordinario dell’ingegner Luca Bernardini, responsabile Direzione tecnica Anas, è il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), primo firmatario, con il Senatore Roberto Rosso dell’emendamento che prevedeva la nomina di un Commissario straordinario per l’esecuzione dell’intervento “SS n. 21 ‘della Maddalena” – Variante agli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio – Lotto 1 – Variante di Demonte”, emendamento approvato all’unanimità e recepito dall’art. 19-bis del decreto-legge 104 del 10 agosto 2023, “Asset”.



“Una norma fortemente voluta, oltre che da me, dal Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini e dal suo Viceministro Edoardo Rixi, e che, con l’inserimento nel DL Asset, è diventata effettiva. Ciò consentirà un'accelerazione verso la realizzazione di un'infrastruttura tanto attesa dai cittadini della Provincia di Cuneo e da tutti i piemontesi - dice il parlamentare cuneese - . La mia gratitudine va al Ministro Salvini, al Viceministro Rixi, all’Amministratore delegato Anas Aldo Isi per la sensibilità dimostrata in ogni occasione per la nostra provincia. E ringrazio la Regione Piemonte, il Presidente Cirio e l’Assessore Gabusi per la preziosa collaborazione e la Provincia di Cuneo per il supporto”.



L’intervento, dal costo attuale di 92 milioni di euro, si sviluppa su 2 km, dal km 16,2 al km 18,7 in variante dell’attuale SS21 a sud dell’abitato di Demonte. Il progetto preliminare era stato approvato dal CdA Anas nel 2008.



“Auguro immediato buon lavoro all’ingegner Bernardini: la sua nomina, anche per l’importante ruolo che riveste in Anas, per noi rappresenta un fondamentale passo avanti nell'ottica di un Paese che dice sì alle opere strategiche per lo sviluppo del territorio. La fase realizzativa dell'intervento è stata interamente finanziata solo ora nell'ambito dell’aggiornamento del Contratto di programma di ANAS, in fase di approvazione al Cipes, che definisce un finanziamento ulteriore di 85 milioni di euro a completamento dell'opera. Ho seguito personalmente l’iter e continuerò a farlo perché dopo oltre 15 anni di attese questa è una risposta concreta al cuneese: gli abitanti, le imprese, i sindaci e gli amministratori della valle Stura, per anni bistrattati, meritano quest’opera senza se e senza ma”, conclude il Senatore Bergesio.