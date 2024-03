Dopo il Tour arriva la Vuelta? L'indiscrezione di Cirio: "Trattative in fase avanzata. Pronti a parlare spagnolo"

"Nel 2025, con ogni probabilità, nella nostra regione si parlerà spagnolo".

Un intervento "da brivido" quello del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio intervenuto oggi, venerdì 15 marzo, alla presentazione degli eventi fossanesi, correlati alla tappa Fossano-Novara, terza tappa del Giro d'Italia 2024.

"Per scaramanzia non fornisco i dettagli - ha spiegato Cirio - ma mi fa piacere poter dire che le trattative con gli amici della 'Vuelta' sono in fase più che avanzata, perché la corsa iberica abbia almeno una tappa sul nostro territorio regionale!".

Il presidente del Piemonte ha poi sottolineato come la promozione funzioni solamente se non procede a spot, ma "vede gli attori territoriali nella costruzione di una continuità che crea affezione e curiosità. Anche per questo, dopo il Giro, a luglio il Piemonte ospiterà il Tour de France, con la tappa Piacenza - Torino, sulla quale abbiamo lavorato assiduamente per creare un percorso davvero condiviso, con le province, da quella di Alessandria, a Asti, alla Granda."