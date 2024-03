A Savigliano le Giornate FAI Primavera saranno dedicate al centro storico e al teatro Milanollo

Con le giornate di primavera continua la scoperta del centro storico di Savigliano: in questa occasione si racconterà lo sviluppo insediativo del tessuto urbano che fu sede dell’antico ospedale fino a inizio Settecento.

La visita riguarderà l'isolato che ospita l’attuale complesso universitario, già monastero di Santa Monica: l'apertura coinvolgerà il chiostro e la chiesa di Santa Monica, solitamente non accessibile, oltre all'adiacente giardino delle essenze. Nel pomeriggio di sabato la visita sarà completata con l'apertura del Teatro Milanollo, capolavoro di Maurizio Eula, che sorge su parte del sedime lasciato libero proprio dall’antico ospedale, con particolare attenzione al ridotto, visto l'importante ritorno della tela di S. Cecilia.

L’apertura del teatro, riservata agli iscritti, inaugurerà anche per quest’anno la seconda edizione del progetto “A teatro con il FAI” in cui Fondazione Piemonte dal Vivo e il FAI, daranno vita ad aperture straordinarie dei teatri storici regionali per consentire ai partecipanti di apprezzare il valore storico-artistico di spazi che non sono soltanto “contenitori” di spettacolo dal vivo. Inoltre, in occasione delle Giornate di Primavera il Comune di Savigliano e l'Ufficio Turistico si affiancheranno all'evento offrendo agli ospiti del FAI una visita guidata gratuita alla città. La passeggiata esplorativa sarà l'occasione per arricchire ulteriormente l'esperienza e per fornire spunti per un ritorno a Savigliano.

Il banco FAI sarà collocato in Piazza Turletti, davanti al teatro: per ragioni organizzative, è necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario previsto per la visita. Non è richiesta la prenotazione.

Teatro Milanollo- riservato agli iscritti FAI

sabato: 14,30 -18.00 turni visita ogni 45 minuti

Contributo volontario minimo 3 euro

Convento e chiesa di Santa Monica, giardino delle essenze

sabato: 14,30 -18.00

domenica: 9,30 -12,30 e 14,30 -18.00

turni visita ogni 45 minuti

Contributo volontario minimo 5 euro (per gli iscritti FAI: 3 euro)

Per contatti: savigliano@gruppofai.fondoambiente.it

Scopri i Luoghi aperti per le Giornate FAI di Primavera (fondoambiente.it)

Le visite della città, offerte dal Comune e dall’Ufficio Turistico, si terranno sabato 23 marzo ore 15:30 e domenica 24 marzo ore 11:00 e 15:30.

Saranno aperte comunque a tutti: chi non partecipa alle Giornate di Primavera verserà un'offerta libera che andrà a sostenere le iniziative di valorizzazione della Torre Civica.

Chi volesse riservare il suo posto potrà scrivere a: iat.savigliano@coopculture.it