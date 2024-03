"Grazie ai medici e al personale dell'ortopedia di Mondovì per l'attenzione e la dedizione"

Gentile Direttore,

Sono una ragazza di 26 anni e residente nella Provincia di Cuneo. Mi rivolgo a Lei per esprimere la mia sincera gratitudine per l'eccezionale assistenza ricevuta durante il mio ricovero e intervento chirurgico presso il reparto di ortopedia di Mondovì, sotto la direzione competente del Primario, il dottor Giuseppe Bianco.

Vorrei ringraziare non solo il dottor Bianco, ma anche ogni membro del team medico e infermieristico, compresa la dott.ssa Anna Botto, la dott.ssa Ilaria Bodini e il dottor Marco Quercio, per la loro attenzione e dedizione che hanno reso la mia permanenza confortevole e rassicurante.

Sono grata non solo per le cure ricevute, ma anche per l'empatia dimostrata e la straordinaria qualità dell'assistenza fornita da ogni membro del personale del reparto. Il lavoro svolto dal dottor Bianco e dal suo team si distingue come un'eccellenza nel settore sanitario locale.

La loro competenza, premura, cordialità e professionalità hanno reso il mio percorso di cura confortevole e rassicurante, un'esperienza per la quale sarò eternamente grata.

Con sincera e immensa gratitudine,

Sofia C.