Imperia: tratto della Statale 28 del Colle di Nava momentaneamente chiuso al traffico per incidente

Un tratto della Strada Statale 28 “del Cole di Nava” è temporaneamente chiuso al traffico per consentire i soccorsi alle persone e mezzi coinvolti in un incidente avvenuto all’altezza della casa cantoniera, al km 136, in via Nazionale nel comune di Imperia.

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono coinvolti due veicoli e tre persone. Uno dei feriti è stato estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un frontale tra due auto. Una delle persone coinvolte, un uomo di cinquant’anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Imperia.

I feriti, un uomo e una donna, passeggeri di una vettura, e un’altra donna sulla seconda auto sono stati soccorsi dalla Croce Bianca di Imperia, dalla Croce Rossa di Pontedassio.

I rilievi sulle dinamiche sono in corso da parte dei carabinieri.