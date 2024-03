La BCE apre ai tagli sui tassi d'interesse, Gancia (Lega): "Finalmente si allenta la morsa su imprese e cittadini"

"Finalmente dalla BCE arriva un’apertura sull’ipotesi di procedere entro l’estate ad un taglio dei tassi d’interesse per dare ossigeno e allentare la lesa su cittadini e imprese. Bene a riguardo le parole del capo economista della Bce, Philip Lane, che in un’intervista a CBNC non ha escluso un taglio dei tassi a giugno, spiegando che nel secondo trimestre i loro esperti avranno il quadro più chiaro per quanto riguarda le dinamiche salariali e le pressioni sui prezzi".



Lo afferma l’on. Gianna Gancia, deputata europea della Lega.



"Ricordo che nelle scorse settimane anche il Governatore di Bankitalia, Panetta, e il presidente dell’Associazione bancaria italiana, Patuelli, hanno auspicato un intervento della BCE sui tassi d’interesse per ‘innescare una nuova fiducia che favorisca gli investimenti e freni la recessione’. Sempre oggi il governatore della banca olandese. Klaas Knot, ha persino ipotizzato un "un primo taglio dei tassi a giugno", spiegando poi che la Banca centrale europea potrebbe tagliare i tassi di interesse almeno tre volte da qui a fine anno".



"Basta attendere, la BCE proceda entro l’estate ad un taglio dei tassi d’interesse per sostenere cittadini e imprese".