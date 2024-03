Ciclismo: pronto al viala "Piccolo Trofeo Alfredo Binda" il Racconigi Cycling Team

Primo prestigioso impegno internazionale per il Racconigi Cycling Team, che nella mattinata di domenica 17 marzo sarà impegnato nell’undicesima edizione del “Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano”, competizione organizzata dalla Cycling Sport Promotion sulle strade dell’Alto Varesotto e valevole come prima prova dell’UCI Nations’ Cup Women Junior 2024. 74,4 gli impegnativi chilometri che le atlete in gara dovranno affrontare, spalmati tra le località di Maccagno con Pino e Veddasca e Cittiglio, in provincia di Varese.



Alla competizione internazionale prenderanno parte ben 26 formazioni tra cui le nazionali di Germania, Gran Bretagna, Olanda, Danimarca, Francia, Spagna, Polonia, Slovenia, Svizzera, una rappresentativa regionale francese e sei squadre di club provenienti da Danimarca, Olanda e Belgio.



La competizione scatterà ufficialmente alle ore 8:20 dal Lungolago Gerardi a Maccagno con Pino e Veddasca (VA) e si concluderà attorno alle ore 10:30 in via Valcuvia a Cittiglio (VA).



Per la prestigiosa trasferta varesotta il team manager Claudio Vassallo, coadiuvato da Camilla Vassallo, Silvano Sannazzaro e Luca Mesce, potrà contare sulle prestazioni della piacentina Arianna Giordani, dominatrice della passata edizione del “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese di Fontevivo (PR), dell’emiliana originaria di Fiorenzuola d’Arda (PC) Alessia Sgrisleri, e delle talentuose atlete all’esordio tra le junior: Dalia Buzzi, varesotta di Marzio in gara sulle strade di ‘casa’, Sofia Cabri, modenese nata a Pavullo nel Frignano, e Silvia Ricciardi, originaria di Sarzana (SP).