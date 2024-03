Incidente nella tarda serata di ieri, giovedì 14 marzo, nel comune di Vignolo.

Verso le 23, un'auto, per dinamiche in fase di accertamento, si è scontrata contro un palo dell'illuminazione.

Sul posto per la messa in sicurezza sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici incaricati Enel. Fortunatamente non si segnalano altri danni e non vi sono state conseguenze gravi per gli occupanti del mezzo.