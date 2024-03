È morta Fiorenza Ramonda, storica lavandaia e titolare della “Tintoria Aurora”

A Dronero, la signora Fiorenza Ramonda aveva la veneranda età di 95 anni e la sua è una storia tenace.

Originaria della borgata Piossasco in frazione Tetti di Dronero, finite le scuole medie, giovanissima, iniziò ad andare a cucire a Tetti per poi, qualche anno dopo, trasferirsi a Dronero ed iniziare a fare la lavandaia.

“Aveva una stanzetta apposta - racconta la figlia - io ero piccola e ricordo che mia mamma andava in piazza XX Settembre. Dove ora c’è il nuovo parco urbano di piazza Beltricco si trovavano lì le lavandaie.”

Nel 1969, Fiorenza realizzò il suo sogno aprendo in via Garibaldi la “Tintoria Aurora”: oltre 40 anni di lavoro, impegno e dedizione.

In tanti ancora oggi la ricordavano ed incontrandola si fermavano volentieri per una chiacchierata. Fiorenza amava inoltre cucinare e le era rimasta la passione per il cucito. Amava poi le feste, il mare e trascorrere con il marito il tempo insieme ai loro molti amici.

Resterà nel cuore della figlia Anna Maria con Flavio, del nipote Simone e di tutti i parenti.

I funerali, provenienti dalla Casa di Riposo Opere Pie Droneresi, avranno luogo nella Parrocchia di Dronero domani, sabato 16 marzo, alle ore 10:30.