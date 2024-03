Oggi l'autopsia sul corpo del 44enne morto poco dopo un’operazione al Santa Croce

Si terrà già oggi l’autopsia sul corpo di Fabio Einaudi, il 44enne cuneese morto alcune ore dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale "Santa Croce e Carle" di Cuneo il 6 marzo scorso.

Stamane, venerdì 15 marzo, nell’ufficio del pubblico ministero Alessia Rosati, sono stati i nominati i consulenti delle parti che saranno chiamati a svolgere un accertamento tecnico non ripetibile volto a far luce sulle esatte cause del decesso. Gli esperti dovranno depositare le proprie relazioni tecniche entro un termine di 90 giorni.

Sono sei i soggetti che la Procura della Repubblica di Cuneo ha iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. I medici nominati come consulenti dalla pubblica accusa – il dottor Alessandro Marchesi in servizio all’Asl Città di Torino e Massimo Pasquale, urologo all’ospedale torinese "Maria Vittoria" – sono stati incaricati di accertare se la morte del paziente possa ritenersi essere stata cagionata dall’intervento chirurgico a cui l’uomo è stato sottoposto prima del ricovero nel reparto di Urologia.

Anche le difese degli indagati hanno nominati propri consulenti, sei in totale. Il quesito peritale a cui i medici legali sono chiamati a rispondere riguarda l’eventuale esistenza di un nesso teleologico tra l’intervento e la morte del paziente.

Anche la famiglia della vittima, che lascia la moglie, la pediatra Agnese Eleonora Beltramo, e due figliolette in tenera età, per il tramite del proprio legale ha nominato un proprio consulente, chiamato a redigere una relazione che, assieme alle altre, verrà depositata entro tre mesi.

I funerali di Fabio Einaudi, originario di Confreria, dipendente di un laboratorio chimico di Madonna dell’Olmo e appassionato ciclista, si celebreranno presumibilmente nella prossima settimana, quando gli esami autoptici saranno terminati e la Procura concederà il necessario nulla osta.