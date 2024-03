70 anni di eccellenza al servizio del territorio

Da 70 anni, AFP illumina il cammino dei giovani e dei professionisti del territorio, offrendo un'educazione al lavoro di qualità, sostenibile e orientato all'innovazione. Quest’anno è con grande orgoglio che celebriamo questo importante traguardo, testimoniando il nostro impegno costante nel plasmare il futuro delle nuove generazioni e nell'incidere positivamente sullo sviluppo del territorio.

Il nostro anniversario è un momento di festa e riflessione, un'occasione per riconoscere il valore della formazione professionale nella costruzione di una società più giusta e prospera. Attraverso i decenni, AFP ha abbracciato i valori dell'innovazione, della sostenibilità e della sicurezza come fondamenta del suo operato, garantendo un'educazione che non solo prepara al mondo del lavoro, ma che promuove la consapevolezza ambientale e sociale.

Un nuovo appuntamento per celebrare i 70 anni di AFP

Per celebrare questo importante traguardo, AFP ha creato un programma di appuntamenti coinvolgenti e informativi. Dalle conferenze tematiche alle sessioni di networking con addetti ai lavori, esperti del settore e ospiti illustri per discutere i temi cruciali che plasmano il futuro del lavoro e di un corretto sviluppo territoriale.

Se il primo incontro - tenutosi lo scorso febbraio a Cuneo con ospiti Franco Arminio, poeta, scrittore, documentarista, antropologo o “paesologo” e Matteo Tolosano, giovane scienziato del clima nato a Dronero - ha posto l'accento sul tema del territorio, esplorando le sue sfide e opportunità per il futuro, il prossimo evento, in programma il 21 marzo alle ore 17, a Palazzo Drago, in Via Guglielmo Marconi 13, a Verzuolo, metterà invece al centro la tematica del lavoro, esaminando le sue implicazioni per l'innovazione, la sostenibilità e la sicurezza sul posto di lavoro.

In questo secondo incontro, che ha coinvolto attivamente tutto lo staff della Dott.ssa Antonella Bernardi, direttrice del centro AFP di Verzuolo - sede AFP dal 1998 e promotore di un’offerta formativa nell’area del saluzzese (in sinergia costante con il Comune di Saluzzo, Comune di Verzuolo e le Unioni Montane della Valle Varaita e Valli del Monviso) attenta alle occasioni di occupazione - insieme con gli allievi e le allieve, si darà spazio al tema del lavoro e alla sua funzione come motore di sviluppo e prosperità.

Grazie al contributo di aziende partner, si esplorerà il ruolo cruciale dell’innovazione insieme con l’Istituto italiano della saldatura - istituto d’eccellenza presso il quale AFP è accreditato come centro -, discutendo su come cambia il lavoro e cosa aspettarci dalla trasformazione digitale e dagli sviluppi dell’intelligenza artificiale; focus sulla sicurezza con CITAL srl di Verzuolo - azienda leader del settore meccanico - per parlare di lavoro sicuro e rispettoso della prevenzione e protezione dell’individuo; sarà invece la sostenibilità al centro dell’intervento di Garage Italia - impresa del settore automotive di Saluzzo - per valutare come mondo del lavoro e scuola possono collaborare per un lavoro più sostenibile in termini ambientali, economici, di impatto sulla produzione.

Con l’impegno costante verso l'innovazione, la sostenibilità e la sicurezza, AFP guarda fiduciosa al futuro, grata per il sostegno e la fiducia che la comunità ha riposto in loro in questi 70 anni di storia, pronti a continuare a essere un faro di eccellenza nell'educazione al lavoro per i prossimi decenni.

Per maggiori informazioni:

https://www.afpdronero.it

Telefono 0171.912013

E-mail 70@afpdronero.it