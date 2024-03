A Pian Munè piste aperte anche il lunedì

La buona neve di Marzo ci regala ancora meravigliose giornate sulla neve e Pian Munè, si sa, è il luogo ideale dove godersela. Qui, dove ce n’è per tutti i gusti: dagli itnerari per ciaspole, pista bob, aree solarium e le tanto attese piste da discesa perfettamente innevate!



Per goderci appieno questa bellissima neve del Monviso, le piste questa settimana sono aperte sabato e domenica e lunedì, per un’apertura straordinaria di chi ha voglia di sciare in una giornata meno affollata.



Skipass on line su Skipass.pianmune.it oppure in biglietteria (+ 2 euro).



Dal martedì al venerdì invece, la località di Pian Munè è totalmente per chi pratica lo scialpinismo e per chi ciaspola. Non che il sabato e domenica non siano i benvenuti. Nel fine settimana si raccomanda solo il percorrere gli itinerari dedicati senza immettersi nelle piste da sci.



Info e prenotazioni al numero 328 6925406 (anche via messaggio whatsapp).