A Pianfei cercasi impiegato tecnico senior

L’azienda b&b srl con sede a Pianfei si occupa di produzione di armature per il cemento armato e commercio all’ingrosso di prodotti per l’edilizia in Francia.

L’azienda cerca n.1 impiegato tecnico senior da inserire nel proprio organico.

Requisiti richiesti:

diploma in ambito tecnico

conoscenza approfondita di AutoCad

esperienza in analisi di progetti di armature per il cemento armato (décorticage)

Il candidato ideale presenta predisposizione al lavoro in team, capacità di problem solving, flessibilità.

Orario di lavoro: Full time

Sede di Lavoro: Pianfei (CN)

Inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo e-mail: info@batimentbb.fr

Per ulteriori informazioni contattare: 0174 300 161 int.1