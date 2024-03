Edoardo Donadio del Caseificio La Fissello DOC intervistato da Beppe Gandolfo per Studio Aperto Mag 24

Beppe Gandolfo ha voluto vedere con i suoi occhi, e assaporarne profumi ed emozioni, del Caseificio La Fissello DOC di Edoardo e Gabriele Donadio, su per le vallate di Villar San Costanzo.

Il servizio video, realizzato per Studio Aperto Mag 24 dal noto giornalista, ha percorso tutti i passaggi che portano a realizzare i meravigliosi formaggi del Caseificio. I luoghi dove mucche, pecore e capre trascorrono le loro giornate, il cibo che assumono, le stalle dove alloggiano, per poi passare alle fasi di lavorazione del latte, gli ambienti dove si realizzano le varie , fino alle cantine di stagionatura. Una filiera a km0 che produce ogni giorno formaggi freschi e stagionati. Una produzione che cresce sempre di più ma senza mai rinunciare all’altissima qualità. I formaggi prodotti dal Caseificio sono sia caprini che vaccini, di varia stagionatura, e con proposte di erborinati che ogni anno si presentano in diverse sfumature. Naturalmente, anche la produzione dei “freschi”: mozzarelle, bocconcini, tome fresche, tomini, burro, yogurt. E, naturalmente, peer la stagione in arrivo, il freschissimo gelato fiordilatte e lo yogurt gelato.

Il servizio non è passato inosservato ed ha riscosso successo in diverse Regioni del Nordest Italia dove alcuni operatori di ristorazione, affascinati, hanno telefonato a Edoardo chiedendogli come potevano eseguire delle ordinazioni di prodotti.

Ricordiamo che La Fissello DOC, conosciuto ed amato ormai da tutti i cuneesi, ha aperto da alcuni anni uno shop sulla statale che raggiunge Dronero, oltre che essere presente al Mercato della Terra di Saluzzo il mercoledì e il sabato.

LA FORMAGGERIA dell’AZIENDA AGRICOLA LA FISSELLO DOC - Area Artigianale P.i.p. - Via I Maggio 33 - Villar San Costanzo (CN) - www.caseificiolafissello.it