Antonello Venditti celebra i 40 anni di "Notte prima degli esami" all'Anima Festival di Cervere

Quarant'anni di "Notte prima degli esami", la canzone più amata di Antonello Venditti, che ha fatto cantare ed emozionare generazioni di studenti.

L'artista romano celebra l'evento con un nuovo grande tour estivo che lo vedrà nuovamente calcare il magico palco dell'Anima Festival di Cervere, dopo i concerti da tutto esaurito del 2019 e del 2021.

L'appuntamento è il prossimo 21 luglio all'Anfiteatro dell'Anima, uno dei più importanti festival estivi del Piemonte, nel cuore della Granda, sospeso tra l'inconfondibile sagoma del Monviso e il dolce profilo delle colline di Langa.

Soddisfazione per i fratelli Chiarlo, organizzatori dell'evento, che portano un altro grande nome per l'edizione 2024, dopo aver annunciato Mahmood ed Ermal Meta. "Sarà un'altra estate di musica ed emozioni. Venditti torna per la terza volta da noi, pronto ad emozionare il pubblico con canzoni senza tempo", commentano.

Le prevendite sono aperte dalle 16 di oggi 15 marzo su ticketone e in tutti i punti vendita abituali. Così, dopo l’anteprima, già sold out, all’Arena di Verona il 19 maggio, e le tre date alle Terme di Caracalla il 18, 19 e 21 giugno, “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, da luglio diventerà un lungo tour estivo che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari. Non poteva mancare l'Anfiteatro dell'Anima.

L’album “Cuore” contiene brani che sono diventati storia della musica italiana. Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti altri grandi successi della sua lunga straordinaria storia musicale.