A Dogliani il tradizionale Concerto di Pasqua con la Filarmonica "Il Risveglio"

La Filarmonica "Il Risveglio" apre come da tradizione la stagione concertistica con il “Concerto di Pasqua 2024” che si terrà sabato 23 marzo alle ore 21 presso la Sala Polivalente di via Louis Chabat.

Il concerto sarà aperto da una breve esecuzione della Banda Giovanile del Risveglio diretta da Osvaldo Boggione che presenterà nuovi brani scritti da diversi autori appositamente per questo tipo di formazione, cui seguirà l’esibizione della banda senior che, sotto la direzione di Valerio Semprevivo, presenterà un programma imperniato sulla musica classica con due omaggi a Giacomo Puccini in occasione del centenario della morte, un’aria in versione strumentale dalla “Cavalleria Rusticana” e la “Danza Piemontese op. 31 n. 1” di Leone Sinigaglia.

Poi sarà la volta del Corpo Bandistico “Alta Val Tanaro” di Garessio che, diretto da Isaac Carrara e Gianni Vinai, eseguirà un programma vario comprendente brani originali per banda quali “Concerto d’Amore” e trascrizioni di colonne sonore di film quali “Il Gladiatore”, “Mancini Magic” e “My name is nobody”.

Condurrà la serata Rosalba Giacchello. Il concerto è a ingresso libero.

Ulteriori informazioni sulla serata e più in generale sull'attività del "Risveglio" si possono trovare sul sito internet della banda all'indirizzo www.ilrisveglio.it dal quale si possono scaricare legalmente le registrazioni della banda e sull’omonima pagina Facebook. E’inoltre attivo un canale YouTube, dove è possibile ascoltare in streaming una selezione delle migliori esecuzioni.