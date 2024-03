Narzole, grande successo per l'evento "Quando lo sport si racconta"

Mattinata davvero intensa, interessante ed emozionante per le scuole di Narzole, con l'evento "Quando lo sport si racconta", attraverso i suoi grandi personaggi, i ragazzi si sono lasciati trasportare e diventati protagonisti curiosi dell'evento.

A Narzole l'alchimia è nuovamente scattata trasformandosi in un intenso dialogo tra ragazzi e sportivi di altissimo livello.

Dopo il saluto del Sindaco Paola Sguazzini, del dirigente scolastico Alberto Galvagno, dell'europarlamentare Gianna Gancia e le presentazioni dell'organizzatore Fabrizio Griffo, la voce è andata ai protagonisti, e che protagonisti: la plurimedagliata Stefania Belmondo e i due neo campioni del mondo e cinture nere di MMA Kick Jutzu Francesco e Lorenzo Fina rispettivamente nelle categorie 71 e 78 kg.

Gli sportivi hanno evidenziato l'importanza di crederci sempre, non mollare mai, mettendo impegno in quel che si fa, per valorizzare al meglio il proprio talento, così come avviene nello sport!

"Vedere i ragazzi confrontarsi con questi atleti è stato davvero molto bello per comprendere che il successo arriva dopo il desiderio, l'allenamento e il sacrificio: una scuola di vita vera. Grazie, grazie davvero di cuore a questi grandi sportivi, nostro grande orgoglio, alla loro disponibilità e alla loro capacità di essere veri. Grazie agli organizzatori, all'oratorio che ha ospitato, alla scuola e all'amministrazione comunale che hanno accolto, ma soprattutto grazie ai ragazzi attenti e protagonisti. Questa iniziativa, ancora una volta, ci insegna che insieme si può fare davvero la differenza", hanno dichiarato dall'organizzazione.