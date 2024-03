A Marene un nuovo progetto amministrativo di condivisione

Alla luce di quanto letto nelle settimane scorse, vorremmo fare un po' di chiarezza sul tema delle prossime elezioni amministrative, in relazione alla figura dell’assessore Deninotti, dell’assessore Cravero e del consigliere Quaranta.

La lista “Insieme per Marene”, in questi ultimi dieci anni di Amministrazione, non ha sempre avuto momenti di condivisione, soprattutto in questa ultima legislatura.

Per senso del dovere e di responsabilità, non abbiamo mai ufficialmente palesato né tantomeno fatto trapelare alcune difficoltà interne: la volontà era quella di onorare fino in fondo la fiducia accordataci dai marenesi, concentrandoci più sul “fare” che sul “disfare”.

Qualunque gruppo potrebbe imbattersi, nel suo percorso, in visioni diverse.

Come detto non cerchiamo le cause in personalismi o singoli episodi, bensì, in maniera molto più trasversale, in una progressiva e costante divergenza di vedute, di programmi e di amministrazione.

L’intensità e la complessità dell’attività amministrativa, protratta negli anni, possono creare divergenze di visioni e di opinioni, tali per cui, si possa decidere, in maniera serena, di intraprendere percorsi diversi.

Un nuovo progetto significa concedere ai marenesi un’alternativa, che permetterà loro di fare una scelta democratica.