Dal tavolo regionale del centrodestra via libera alle candidature di Bo, Tallone e Somaglia

Dal tavolo del centrodestra, conclusosi poco fa a Torino, presso la sede regionale di Fratelli d’Italia in via Nizza, è arrivato il via libera ai candidati sindaci di centrodestra di tre delle quattro “sorelle” della Granda, Alba, Bra e Fossano, che andranno al voto l’8 e il 9 giugno.

Per Saluzzo, dove la situazione è notoriamente più complessa, si prospettano ulteriori approfondimenti anche se – è stato ribadito - l’indicazione compete a Fratelli d’Italia.

Alla riunione hanno partecipato i segretari regionali di FdI Fabrizio Comba insieme al suo vice Paolo Bongioanni, della Lega Riccardo Molinari con Elena Maccanti e di Forza Italia Paolo Zangrillo con Roberto Rosso.

Al tavolo era presente anche il presidente della Regione, Alberto Cirio, che nelle scorse settimane aveva già ottenuto il via libera alla ricandidatura dal tavolo nazionale.

Per quanto riguarda Alba è stata unanimemente condivisa la ricandidatura di Carlo Bo (Forza Italia), per Fossano quella di Dario Tallone (Lega) e per Bra Massimo Somaglia (indipendente).

Per quanto riguarda Saluzzo non è ancora stata raggiunta l’intesa sul nome ma si è definito – d’accordo tutti e tre i partiti - che la designazione tocca a Fratelli d’Italia che dovrebbe comunicarlo agli alleati all’inizio della prossima settimana.