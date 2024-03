Fossano, il comitato Noi sostiene la candidatura di Francesco Balocco

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Noi siamo un gruppo di donne e di uomini che hanno a cuore la loro Città e desiderano il meglio per la loro comunità.

Siamo differenti per visioni, esperienze e idee, ma sappiamo che, quando l’orizzonte è lo stesso per tutti e l’unica bussola è il bene comune, la diversità diventa una forza e il dialogo produce ricchezza.

Siamo consapevoli delle risorse della nostra Città e del patrimonio immenso che si esprime attraverso le associazioni, le attività economiche, le società sportive, le comunità religiose e le istituzioni pubbliche, ma anche attraverso l’impegno quotidiano, a volte solitario, di Cittadini impegnati a sostenere la propria famiglia, dediti a costruire un futuro per i propri bambini o ad aver cura dei propri anziani.

Desideriamo dare a questa Città un’Amministrazione che sappia agire con forza per proteggere questo patrimonio e per aiutarlo a crescere, perché Fossano diventi un luogo migliore per i Cittadini di oggi e di domani. Un luogo che dà opportunità e spazi di autonomia anche ai suoi giovani, perché possano trovare qui – se lo vorranno – un luogo in cui realizzare sé stessi e, nel farlo, dare anche un futuro alla Città.

Noi desideriamo una vera e propria rinascita fossanese, costruita con saggezza e semplicità, in cui si possano coltivare i frutti della terra nelle campagne, i frutti dell’ingegno nelle scuole, i frutti dell’intraprendenza nelle aziende, i frutti della socialità in una vita cittadina che non escluda nessuno e valorizzi la parte migliore di ognuno.

Per realizzare il programma che vi presentiamo abbiamo scelto la via del “Patto fra generazioni”.

Cinque anni di vita amministrativa per dare a Fossano una nuova vita politica.

Cinque anni per avviare un nuovo progetto, senza dimenticare nulla. Per questa ragione la nostra guida e figura di riferimento sarà colui che più di tutti è in grado di riconnettere esperienza amministrativa con un futuro da costruire insieme alle nuove generazioni: Francesco Balocco.

Cinque liste di composizione diversa, per età e per esperienza, per aiutare Fossano a liberare le sue migliori energie, per “Spingerci oltre” e diventare una città forte, capace di affrontare il futuro.

Noi siamo tutto questo, e siamo certi di non essere i soli.

Per questo rivolgiamo questo invito a ciascun cittadino fossanese: se ti riconosci in questa visione, se vuoi saperne di più, vieni a incontrarci. La tua presenza, la tua partecipazione, il tuo contributo di idee, il tuo incoraggiamento e i tuoi consigli daranno forza e slancio a questo progetto nell’interesse della Città di Fossano, innanzitutto!

L’appuntamento è alla serata "NOI con Francesco BALOCCO" Giovedì 21 Marzo alle ore 20,30 presso La ASD Autonomi Fossano in V.le Ambrogio da Fossano 12. Un'occasione per presentare le nostre idee ed il nostro progetto per Fossano in vista delle prossime Elezioni Amministrative di Giugno

Il comitato NOI con Francesco BALOCCO