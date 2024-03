Quaresima di Fraternità, la diocesi di Saluzzo invita alla veglia missionaria e cena del digiuno

Nell’ambito della Quaresima di Fraternità 2024 la Diocesi di Saluzzo invita a riflettere e pregare insieme in due tappe: la Cena del Digiuno e la Veglia Missionaria, in ricordo dei martiri missionari.

L’incontro di preghiera si terrà nella chiesa di Sant’Agostino di Saluzzo giovedì 21 marzo alle 20,45.

La Diocesi di Saluzzo, in particolare, rinnova il suo impegno e contributo per le seguenti missioni:

Missione Cameroun: la diocesi di Maroua chiede un contributo per la costruzione di una nuova casa parrocchiale nella missione di Mora a servizio dei sacerdoti di tutte le parrocchie della zona (Mora, Kurgui, Makulahè,Gugimdelè)

Missione Brasile (Palmares): “Senza il vostro aiuto saremmo stati obbligati a chiudere le attività”, scrive don Angelo sul giornalino della Granja.Continuiamo a sostenere questo centro e le altre case collegate per l’accoglienza dei ragazzi di strada, per le spese in materiale scolastico e cure mediche.

Missione Kenya: la scuola secondaria di Karare, gestita dalle suore di Maria Ausiliatrice, ha più di trecento allieve, con sempre nuove richieste. Il vescovo di Marsabit e la direttrice chiedono aiuto per costruire un nuovo dormitorio, e per l’impianto a pannelli solari che garantisca energia elettrica continua alla scuola.

Missione Burkina Faso: sostegno al campo profughi di Dorì, dove sono accampate migliaia di persone e dove operano i volontari LVIA con la diocesi di Dorì, per alcune necessità urgenti: lotta alla malnutrizione, medicine e creazione di alcuni dispensari mobili.

Missione Brasile (Guarulhos): la parrocchia di Guarulhos (dove hanno lavorato per tanti anni alcuni sacerdoti della diocesi di Saluzzo tra cui don Beppe Dalmasso, don Marco Testa, don Giovanni Banchio ...) chiede un aiuto per le attività dell’oratorio “S. Giovanni Bosco” (centro di fede e sport), nelquartiere povero detto “Malvinas”.