Calcio, Freedom FC Women in gara nel weekend: si parte stasera con la serie C di Calcio a 5

Fine settimana quasi al completo per il Settore Giovanile e Futsal della Freedom FC Women: in attesa della ripartenza dell'Under 17, sono quattro le formazioni che scenderanno in campo.

Apre il weekend, questa sera, il Calcio a 5: reduce da due vittorie di fila, la Serie C di mister Corrado Capellani è attesa dalla trasferta di Garino dove, nell'impianto di Via Europa, affronterà la capolista Aurora Nichelino. Fischio d'inizio alle ore 21.30 di venerdì 15 marzo: match valevole per la tredicesima (e penultima) giornata del Girone B.



Dopo aver osservato il turno di riposo, riprende invece il cammino la Primavera 2: sul sintetico del “Parco della Gioventù – A.Witzel” le cuneesi di mister Enrico Morengo ospiteranno il forte Brescia, secondo in classifica, provando a fermarne la corsa. Appuntamento sabato 17 marzo alle 14.30 per la diciassettesima giornata del Girone A.

A seguire, sempre sul sintetico di Via Porta Mondovì, toccherà all'Under 15: la compagine di Diletta Di Girolamo, dopo il debutto vincente nella Fase 2 a Molare, proverà a confermarsi contro il Don Bosco Alessandria. La partita si giocherà alle ore 17.



Infine, l'Under 12: le giovanissime ragazze guidata da Luisa Giraudo, continuano a mettersi alla prova nel campionato Esordienti facendo visita al Caraglio. La sfida, quarta giornata del Girone D della Fase Primaverile, si disputerà sabato 16 marzo (ore 16) al “Cav. Luigi Pasquale” di Caraglio.



CALCIO A 5 – SERIE C (GIRONE B)

Aurora Nichelino-Freedom FC Women (Venerdì 15 marzo ore 21.30, Garino)



PRIMAVERA 2 – GIRONE A

Freedom FC Women-Brescia (Sabato 16 marzo ore 14.30, Cuneo)



UNDER 15 FASE 2 – GIRONE B

Freedom FC Women-Don Bosco Alessandria (Sabato 16 marzo ore 17, Cuneo)



UNDER 12 – CAMPIONATO ESORDIENTI (GIRONE D)

Caraglio-Freedom FC Women (Sabato 16 marzo ore 16, Caraglio)