Al Movicentro di Bra si parla del treno diretto per l'aeroporto di Torino Caselle

Sabato 16 marzo, alle 10,30 al Movicentro, è previsto un incontro per illustrare tutte le novità legate ai trasporti da e per Bra, a partire dal treno diretto per l’aeroporto di Caselle. Spiega l’assessore Daniele Demaria:

"Il collegamento diretto per Caselle è una vera e proprio rivoluzione per il territorio, che tocca sia i braidesi che i turisti. A introdurre l’incontro ci sarà infatti il presidente dell’Atl Mariano Rabino, che illustrerà i vantaggi per i visitatori. Racconteremo poi come si è arrivati a questo risultato, che non era affatto scontato. Nel 2012 la nostra linea era considerata un ramo secco, e l’implementazione è stata possibile grazie al lavoro svolto e ai finanziamenti ottenuti. Interverrà poi un pendolare, per condividere la sua esperienza e le prospettive di miglioramento. A seguire, prenderà la parola Cristina Bargero, presidente dell’agenzia della mobilità piemontese".

Ma non finisce qui: Demaria poi si focalizzerà su tutte le recenti novità che hanno interessato la conurbazione urbana, condividendo in particolare i dati della frequentazione delle linee. Infine, un tecnico del Comune presenterà tre iniziative legate alla mobilità sostenibile, con al centro nuovamente la stazione. "Si tratta di un nuovo progetto di parcheggio per le bici, del collegamento ciclabile tra la stazione e il centro, con raccordo su via Umberto, e dall’altra parte, verso i Giardini della Rocca", aggiunge l’assessore.