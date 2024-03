Questa sera (ore 21) ritorna “Time Out”; Ospiti Noemi Signorile, Rachele Morello e Katja Eckl

Ritorna questa sera alle ore 21 “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2 del Gruppo editoriale More News. Titolo della 20^ puntata stagionale: “Noemi…Io Capitano!”, visto che come ospite in studio ci sarà Noemi Signorile, palleggiatrice e capitana della Honda Olivero S. Bernardo Cuneo.

Con la “regista” delle Gatte si parlerà ovviamente dell’attesissima sfida in programma domenica contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Un derby che si preannuncia decisivo soprattutto in casa Cuneo. Uno dei due collegamenti in programma vedrà protagonista proprio una giocatrice del Chieri: la palleggiatrice Rachele Morello, che ci racconterà anche le emozioni provate nella gara di andata della finale di Cev Cup. giocata mercoledì a Neuchatel. Il secondo collegamento, invece, raggiungerà la talentuosa centrale della Cda Talmassons Katja Eckl.

Nel corso della puntata, inoltre, andranno in onda le interviste con Giorgia Zannoni (Uyba Busto Arsizio), Alice Tanase (Honda Olivero S. Bernardo Cuneo), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Yasmina Akrari (Pinerolo), Daris Amadio (Futura Busto Arsizio), Elisa Zanette (Futura) Veronica Allasia (Lpm Bam Mondovì). Ricordiamo che “TimeOut” è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.