Fino al 31 marzo Audi ibride in pronta consegna in promozione da Audi Zentrum Alba

L'avanguardia dei modelli Audi plug-in hybrid, che combinano il motore a combustione con un propulsore full eletric, consente di viaggiare in modo sostenibile, con un'autonomia di oltre 40 km in modalità completamente elettrica.

E i vantaggi non finiscono qui: fino al 31 marzo le Audi ibride A3, Q3 e Q5 nuove in Pronta Consegna sono in promozione da Audi Zentrum Alba, la Concessionaria Audi Ufficiale di Corso Bra 21, mentre sabato 16 marzo andrà in scena l’Audi Q3 Sportback Day, con Test Drive gratuiti e offerte riservate da cogliere al volo.

Gamma Audi plug-in hybrid: le caratteristiche distintive

Le Audi plug-in hybrid presentano diverse caratteristiche distintive che le rendono una scelta interessante per chi cerca prestazioni eccezionali unite a una maggiore sostenibilità.

Innanzitutto, parliamo delle performance: l'unione tra l'energia del motore TFSI e l'avanguardia dell'elettrico garantisce prestazioni sorprendenti, sia in termini di potenza sia di reattività.

Passando all'efficienza, grazie alla frenata elettro-idraulica rigenerativa, il motore elettrico si trasforma in generatore durante la decelerazione e la frenata, producendo energia che viene immagazzinata nella batteria. Questo si traduce in consumi ridotti e un'autonomia di oltre 40 km in modalità full electric, consentendo di viaggiare in città con zero emissioni.

La sostenibilità è un'altra caratteristica importante: in modalità full electric, le Audi plug-in hybrid eliminano le emissioni, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria e riducendo l'impatto ambientale.

Per quanto riguarda l'accessibilità, possedere un'Audi ibrida della gamma TFSI può portare a esenzioni parziali o totali del bollo auto, rendendo l'acquisto ancora più conveniente e vantaggioso.

Infine, parliamo di mobilità aggiuntiva: con un veicolo ibrido, si può accedere liberamente alle zone a traffico limitato (ZTL), essere esenti dai blocchi del traffico e usufruire del parcheggio gratuito nelle strisce blu, rendendo gli spostamenti in città ancora più comodi e senza stress.

Inoltre, grazie ai servizi Audi connect Remote & Control inclusi di serie per tre anni dall'acquisto e all'app myAudi, è possibile controllare lo stato di carica della batteria, programmare l'inizio della ricarica e gestire la climatizzazione dell'abitacolo direttamente dallo smartphone, garantendo un'esperienza di guida sempre connessa e confortevole.

Audi A3 ibride in pronta consegna

Che siano in modalità completamente elettrica, a benzina o ibrida, le Audi A3 ibride in pronta consegna da Audi Zentrum Alba assicurano prestazioni elevate per ogni esigenza.

Grazie alla tecnologia plug-in hybrid, le Audi A3 ibride uniscono i vantaggi del motore a combustione con quelli dell'elettrico, adattandosi completamente alle necessità del guidatore e garantendo prestazioni elevate in qualsiasi modalità: completamente elettrica, a benzina o ibrida. Questi modelli coniugano il meglio di due mondi: in modalità totalmente elettrica producono zero emissioni e sono notevolmente silenziose, grazie alla coppia immediata fornita dal motore elettrico. Inoltre, il recupero di energia durante la guida consente un consumo elettrico ulteriormente ridotto.

Il motore elettrico, combinato alla batteria agli ioni di litio, conferisce uno spunto sportivo al motore TFSI da 1,4 litri. Insieme, i due propulsori possono raggiungere una potenza fino a 204 CV (150 kW) nel modello 40 TFSI e fino a 245 CV (180 kW) nel modello 45 TFSI e.

Audi Q3 ibride pronta consegna

Il motore plug-in hybrid e gli interni spaziosi per il massimo del comfort sono i fattori chiave che distinguono le Audi Q3 ibride in pronta consegna.

Le Audi Q3 ibride offrono il meglio di entrambi i mondi: zero emissioni e silenziosità in modalità elettrica, mantenendo le prestazioni distintive di Audi grazie al motore a combustione TFSI. Il recupero di energia durante la guida riduce ulteriormente il consumo elettrico.

Con la modalità completamente elettrica, la potenza di 85 kW è pienamente sfruttabile quando la batteria è carica, con una coppia di 330 Nm e una velocità massima di 140 km/h, offrendo tutti i benefici di viaggiare a zero emissioni. Complessivamente, le Audi Q3 ibride raggiungono una potenza combinata di 245 CV (180 kW) e una coppia di 400 Nm.

La versione Sportback combina massima efficienza e carisma sportivo, con un innovativo motore ibrido plug-in che offre un'autonomia fino a 52-58 km in modalità completamente elettrica, senza emissioni.

L'Audi Q3 ibrida Sportback, con una potenza combinata di 245 CV (180 kW) e una coppia di 400 Nm, sfrutta appieno la potenza di 85 kW quando la batteria è completamente carica, offrendo una velocità massima di 140 km/h e una coppia di 330 Nm.

Audi Q5 ibride in pronta consegna

Prestazioni e massimo comfort per tutti i passeggeri: le Audi Q5 ibride in pronta consegna sono il SUV premium della gamma Audi plug-in hybrid ideale per la vita quotidiana.

Con prestazioni sorprendenti, le Audi Q5 combinano l'efficienza del motore elettrico con la potenza del motore a benzina. Nella variante 55 TFSI e, i due motori offrono una potenza di 367 CV (270 kW) e una coppia di 500 Nm.

Con un'autonomia elettrica fino a 62 km (WLTP), è possibile effettuare brevi spostamenti quotidiani in modalità completamente elettrica, garantendo piacevolezza, silenziosità e zero emissioni. Durante i viaggi più lunghi, è possibile contare sul motore a benzina per raggiungere ogni destinazione in totale sicurezza.

Sabato 16 marzo Audi Q3 Sportback Day da Audi Zentrum Alba

Sabato 16 marzo si terrà l’Audi Q3 Sportback Day da Audi Zentrum Alba con orario dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30. Durante l'evento, sarà possibile effettuare Test Drive su tutte le vetture.

Saranno disponibili esclusive offerte commerciali su tutte le vetture in Pronta Consegna, anche con finanziamento agevolato, leasing e noleggio.

Tra le Audi nuove in Pronta Consegna, saranno presenti vetture Audi Q3 Sportback s-line ibride.

Per chi invece preferisce l'Usato Garantito Audi, saranno disponibili alcune vetture Audi Q3 Sportback con motorizzazione diesel o benzina, certificate Audi Prima Scelta :plus:, con 4 anni di Garanzia Ufficiale Audi a chilometraggio illimitato.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito www.myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Alba.