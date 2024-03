Ritrovato a Palermo il piccolo Mohamed, era scomparso martedì notte da Catania

(Adnkronos) - E' stato rintracciato a Palermo Mohamed K., il bimbo di 10 anni di cui si erano perse le tracce a Santa Maria di Licodia, nel Catanese, nella notte tra martedì e mercoledì 13 scorsi. Il piccolo si era allontanato da una comunità per minori della cittadina etnea in cui vive con le sorelle. Le ricerche incessanti dei carabinieri della Compagnia di Paternò, coordinate dalla Prefettura di Catania, hanno avuto esito positivo nella notte. Mohamed è stato ritrovato nei pressi della chiesa di Santa Chiara. E' in buone condizioni di salute.

Nelle scorse ore anche il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, aveva lanciato un "forte e impellente" appello a "chiunque possa contribuire al ritrovamento". "Sollecito il senso di umanità di coloro che hanno visto o sanno qualcosa su quanto accaduto e su dove si trova, affinché lo comunichino al più presto alle dorze dell’ordine, anche in forma anonima, se necessario" aveva detto. Nella notte il lieto fine.