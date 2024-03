A Limone appuntamento con il grande sci: prima il Global Ski Test, poi la BotteroSky Cup

Apripista della BotteroSki Cup sarà Corrado Barbera, l'atleta cresciuto a Limone che gareggia in Coppa del Mondo

Sabato 23 e domenica 24 marzo, due appuntamenti da non perdere per gli appassionati dello sci.

Si inizia con il GLOBAL SKI TEST per provare gratuitamente e in anteprima le collezioni Inverno 2024-2025 dei migliori brand dello sci alpino, che si svolgerà in entrambe le giornate sulle piste della Riserva Bianca.

Gli Ski Test rappresentano un’opportunità unica per testare i migliori sci presenti sul mercato nella stessa giornata, con i consigli di tecnici specializzati e professionisti.

L'evento, organizzato in collaborazione con BotteroSki che presenterà due nuovi modelli progettati con la collaborazione di atleti e istruttori e costruiti artigianalmente in Italia, vede la partecipazione dei marchi leader nelle classifiche di Coppa del Mondo: Stockli, Head, Rossignol, Dynastar, Fischer, Nordica, Van Deer, Volkl, K2, Atomic.

E dalla Coppa del Mondo arriva il testimonial dell’evento, Corrado Barbera, l’atleta Limonese che compete con i colori dell’esercito in Coppa del Mondo nella specialità Slalom, dopo aver conquistato due ori ai mondiali juniores. Corrado, il cui casco porta il logo BotteroSki, sponsor del giovane atleta, sarà inoltre l’apripista d’eccezione della gara di sci BOTTEROSKI CUP, il secondo evento in programma domenica 24 sulla pista dell’Alpetta.

La BotteroSki Cup, giunta alla sua 14° edizione, è un evento ormai consolidato e molto atteso della stagione sciistica invernale limonese. Ogni anno coinvolge infatti fino a 1000 partecipanti, tra atleti professionisti e sciatori amatoriali, che competono su due tracciati separati prima di riunirsi in una grande festa finale.

L'appuntamento per il Global Ski Test è all’arrivo della Cabinovia Severino Bottero di Limone Piemonte, con inizio alle ore 9 di entrambe le giornate. Non è necessaria alcuna prenotazione. Per iscriversi alla BotteroSki Cup o richiedere ulteriori informazioni, contattare il numero 0171- 92274 - interno 6.