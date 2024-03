Volley A2M. Ultima trasferta per Cuneo, che domani sera va a Pordenone. Botto: "Una spinta in più verso i playoff" (VIDEO

Campionato serie A2 maschile, penultimo atto della regular season con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo impegnata in trasferta sul difficile campo di Pordenone: passa dal Friuli buona parte delle possibilità, per Botto e compagni, di mantenere quella sudatissima seconda posizione alle spalle di Grottazzolina alla fine della prima parte del torneo.

Una posizione scalata di domenica in domenica, e che ora i piemontesi non intendono mollare più. Sarà un duello a distanza con Siena. Cuneo domani sera, sabato 6 marzo se la vedrà con Prata di Pordenone, l'indomani alle 19 risponderà l'Emma Villas ospitando Porto Viro.

Sette giorni dopo, 13ª giornata tutta in contemporanea con la Puliservice Acqua S.Bernardo che giocherà per l'ultima volta in regular di fronte al pubblico amico sfidando Cantù, mentre i senesi dovranno andare a Santa Croce sull'Arno per disputare l'infuocato derby contro i Lupi.

La classifica attuale vede Cuneo seconda in solitaria con 51 punti, i toscani tallonano ad una sola distanza: vincere domani sera a Pordenone è quasi fondamentale.

Va detto che, secondo capitan Botto, arrivare secondi o terzi non farebbe poi quella grande differenza: la seconda, terza e quarta della regular season si sono comunque guadagnate il turno della "bella" in casa nei Quarti di Finale. Diverso il discorso per la semifinale, che avvantaggia sicuramente chi occuperà la piazza d'onore.

Un passo alla volta. Ora c'é Prata ed a presentare la sfida è proprio il capitano di Cuneo, Iacopo Botto.