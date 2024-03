Volley, serie A1: la Honda Olivero S. Bernardo in cerca dei "punti della tranquillità" contro la Reale Mutua Chieri

Domenica alle 19,30 al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta in programma l’ultimo derby della stagione. Biglietti in tribuna rossa a 5 euro grazie a Cemental, Olivero Srl Sponsor Match Day.



Ultima partita stagionale fra le mura amiche per le gatte biancorosse: domenica, al Palazzetto dello Sport, Cuneo si gioca una buona fetta di permanenza in A1 nel derby contro Chieri. L’incontro Honda Olivero S.Bernardo-Reale Mutua Fenera Chieri '76, in programma domenica 17 marzo con fischio d’inizio fissato per le ore 19,30, è valido per il venticinquesimo e penultimo turno del campionato di Serie A1 Tigotà. L’azienda Olivero Srl sarà lo Sponsor Match Day di questo incontro.



La società cuneese chiama nuovamente a raccolta la propria tifoseria, proponendo i biglietti in tribuna rossa alla modica cifra di 5 euro, questo è stato possibile grazie allo sponsor Cemental che pagherà la differenza di prezzo su ogni singolo biglietto acquistato. Il fattore casalingo potrebbe risultare alquanto determinante nella delicata sfida di campionato contro le corregionali di Chieri.



Nonostante la sconfitta contro la corazzata Milano arrivata sabato scorso, le biancorosse rimangono ancorate al terzultimo posto in classifica, a due giornate dal termine della regolar season. I punti di vantaggio da Bergamo restano 3, con le gatte che in questo momento sarebbero salve.



In attesa del recupero fra Trentino e Bergamo, che si disputerà mercoledì 20 marzo, per Cuneo l’obiettivo è vincere contro Chieri, così da mettere una seria ipoteca sulla permanenza in massima divisione.



Chieri lo scorso turno ha perso 3-0 in casa contro Bisonte Firenze. Una prova senza appello che ha palesato un piccolo calo di tensione in casa biancoblu. Nonostante tutto, Chieri mantiene un’ottima posizione di classifica, in linea con le ambizioni societarie, stazionando al quinto posto con vista playoff scudetto.



Prima del fischio iniziale della partita verrà intonato l’inno ufficiale della squadra, realizzato dalla cantautrice Serena Garelli, dal titolo: We Are Cats. Anche per questa gara nei cambi di campo saranno organizzati gli “Animation Event”, spettacoli di arte circense a cura dell’associazione Fuma che ’Nduma, che crea e sviluppa nella provincia di Cuneo scuole di circo per bambini, adolescenti e adulti.



All’andata, al Palafenera, la partita si è conclusa sul punteggio di 3-1 in favore di Chieri. Complessivamente, le due società piemontesi si sono incontrate 16 volte in campionato: 9 sono i successi conseguiti dalla Reale Mutua Fenera Chieri '76, a fronte delle 7 vittorie maturate dalla Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.



In settimana, la centrale cuneese Beatrice Molinaro ha suonato la carica in casa biancorossa ed analizzato l’importante match contro Chieri: “Mi aspetto una partita molto difficile e combattuta – puntualizza Molinaro – . Loro sono la quinta forza del campionato e oramai hanno fissato la loro posizione in classifica. Stanno giocando le finali di CEV Cup e sappiamo che sono una squadra molto forte e molto attrezzata. Noi siamo molto vicine a raggiungere il nostro obiettivo salvezza, ma abbiamo ancora bisogno di qualche punto. Nelle ultime nostre due partite in casa sono arrivate due belle vittorie, domenica dovremo entrare in campo ancora con aggressività fin da subito e spingere il più possibile. Sappiamo che loro ovviamente non ci regaleranno nulla e, anche se vengono da una sconfitta in casa, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e pensare che arriveranno a Cuneo più rilassate. Noi dobbiamo proseguire con questa scia positiva”.



Si rende noto a tutti i tifosi che è possibile scaricare l’app gratuita di Cuneo Granda Volley (disponibile per iOS e Android) per essere sempre aggiornati sull’attività delle gatte biancorosse e poter votare l’MVP alla fine delle gare interne.

Ex di giornata

La trentenne libero Ilaria Spirito ha militato nelle file di Cuneo nella stagione 2021-22.



Anche la centrale cipriota, Katerina Zakchaiou, ha difeso i colori biancorossi nel campionato 2020-21.



Mentre l’allenatore in seconda delle gatte, Emanuele Aime, ha fatto parte dello staff di Chieri nelle stagioni: 2018-19, 2019-20, 2021-22.

Le avversarie

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nasce nel 2009 sulla scia della Chieri Torino Volley Club, società scomparsa nel 2013 dopo aver scalato le classifiche italiane fino alla promozione in Serie A1 e conquistato la “Top Teams Cup” nel 2004-05. Dopo anni di esperienza in campionati di Serie B2, B1 e A1, il Chieri ’76 conquista la vetta con l’approdo in Serie A1 per la stagione 2018-19. Coach Bregoli viene ingaggiato nel 2019 e rende la squadra una delle formazioni più competitive del campionato. La passata stagione 2022-23 viene chiusa al 6° posto, con l’accesso ai playoff e la vittoria della Challenge Cup.



ARBITRO 1: Vincenzo Carcione

ARBITRO 2: Armando Simbari

VIDEOCHECK: Ilaria Tersigni