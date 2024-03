Marzo ricco di impegni per il KDK CUNEO

Sabato 2 marzo, alla Coppa Piemonte Esordienti B che si è disputata al Pala Maggiore di Leinì, hanno partecipato Maria Matei Turcanu (63 kg) che si è classificata terza, vincendo due incontri e perdendone 1; Francesco Giammario (55 kg) che si è classificato quinto dopo aver vinto quattro incontri e persi due; Achille Bonito (46 kg) che ha perso due incontri e si è classificato settimo.

Nella stessa giornata, la società ha partecipato ad un allenamento collegiale, riservato alle categorie Fanciulli e Ragazzi, organizzato dal Kumiai a Druento (To). I giovani judoka hanno lavorato su alcuni principi tecnici e si sono cimentati nei randory, suddivisi in più sessioni durate tutto il giorno.

Infine, sabato 9 marzo, alcuni judoka cuneesi hanno partecipato all’allenamento regionale Uisp che si è svolto a Castellamonte (To) in cui hanno potuto provare nuovi approcci e tecniche, esaminando alcune situazioni in cui ci si trova con gli avversari.

Tutte queste occasioni sono state utili per migliorare e progredire, affrontando nuovi compagni e nuovi approcci didattici. Nelle classi agonistiche, è necessario però, lavorare ancora tanto per cercare di essere competitivi e al livello delle altre società. Bisogna continuare ad allenarsi sempre con attenzione e impegno, sapendo che la parola base per ottenere risultati nel judo è sacrificio.