Cuneo in lutto per la scomparsa dello chef Christian Rocchia, dell’osteria di via Dronero

Le voci si rincorrevano dalla tarda mattinata di oggi, quando la mancata risposta alle telefonate sul lavoro aveva preoccupato al tal punto i familiari da convincerli a cercarlo, trovandolo privo di sensi. Quindi l’arrivo dell’équipe medica del 118, coi tentativi di rianimazione risultati vani. La conferma del decesso è arrivata presto, insieme alla richiesta di riserbo per consentire di informare tutti i familiari – la moglie Susanna, i figli Francesco, Andrea e Giorgio - di Christian Rocchia, 64 anni, chef fondatore e titolare de "L’Osteria di Christian", nel centro storico di Cuneo, in via Dronero, ben prima che diventasse la via dei ristoranti.

Nato a Marsiglia da genitori emigrati lì per lavoro, cresciuto in Valle Stura, dopo il diploma all’istituto alberghiero aveva cominciato a lavorare come cuoco all’ospedale di Comunità di Demonte. Quindi l'apertura in frazione Festiona, della "Trattoria dei Passeggeri", per trasferirsi poi a Cuneo, approdando infine ai cinque tavoli della sua Osteria.

La salma è stata composta all’obitorio del cimitero di Cuneo, in attesa del nullaosta per i funerali, che si terranno in settimana a Cuneo.