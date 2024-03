Domani a San Michele Mondovì arriva la camminata rosa 'Just the Woman I Am' a sostegno della ricerca

Finalmente ci siamo. Dopo due rinvii, a causa del maltempo, è tutto pronto per la camminata inaugurale del percorso permanente Just the Woman I Am - On The Road, a San Michele Mondovì.

La corsa-camminata non competitiva, che ogni anno si svolge a Torino, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

San Michele entra così a far parte del progetto JTWIA ON THE ROAD, iniziativa dedicata alle amministrazioni comunali al fine di creare in questi territori un percorso per sensibilizzare i cittadini dei territori verso gli obiettivi del progetto (prevenzione, stili di vita, ecc.) e costituire una rete di percorsi accreditati che siano a disposizione di tutti. In Granda oltre a San Michele Mondovì hanno aderito il Comune di Savigliano e quello di Rifreddo.





IL PROGRAMMA

La partenza, domenica 17 marzo, è prevista alle 14.30 dagli impianti della polisportiva (POLIS) che sarà anche il punto di arrivo.

Grazie alla collaborazione attiva delle associazioni locali il percorso si snoderà per le vie principali del paese da via A. Nielli – via Teologo Fontana – via Quarelli -via Marenco fino a via Castello.

Si potranno ammirare le cappelle di San Sebastiano e di Santa Lucia, la cappella di S. Antonio e San Magno e infine la cappella di San Bernardino. Il percorso prevede soste per le visite ai portici medioevali, al ponte napoleonico e al castello con la guida dell’Associazione Outdoor tra Monti e Mare, oltre alla possibilità di conoscere l'aiuola dell'ABC.

Iscrizioni sul sito https://jtwia.org/ selezionando il percorso San Michele Mondovì o in loco il giorno dell'evento, info ai numeri: 3358088316/3492727323