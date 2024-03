Concesso il nullaosta per i funerali di Fabio Einaudi, morto poco dopo intervento chirurgico al Santa Croce

Si celebreranno lunedì 18 marzo i funerali di Fabio Einaudi, il 43enne morto poche ore dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Le esequie si terranno presso la chiesa del quartiere San Paolo di Cuneo alle 14.30.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 marzo, i medici legali nominati come consulenti dalla Procura di Cuneo e dalle difese dei sei sanitari indagati per la morte del paziente hanno svolto l’autopsia sul corpo dell’uomo. Le relazioni che gli esperti sono stati chiamati a redigere per individuare un eventuale nesso teleologico tra l’intervento e la morte di Einaudi verranno depositate in tribunale tra 90 giorni.

Nel frattempo, stamattina, il pubblico ministero Alessia Rosati ha concesso il nullaosta per i funerali di Einaudi, che ha lasciato la moglie medico pediatra Agnese Eleonora Beltramo, le figliolette Aurora e Cecilia, il padre Giovanni e la sorella Romina.