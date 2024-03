Intervento alla Capanna Regina Margherita, precipita elicottero del 118

Un elicottero del 118 di Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte, decollato dalla base di Borgosesia, è precipitato nel primo pomeriggio di oggi, 16 marzo, mentre stava effettuando un intervento alla Capanna Regina Margherita, sul Monte Rosa. Tutte le 4 persone a bordo (pilota, tecnico del Soccorso Alpino, tecnico di volo e cinofilo) sono in buone condizioni e stanno per essere trasferite in codice verde all’Ospedale di Borgosesia per i necessari accertamenti. Al momento dell’incidente il personale sanitario si trovava al campo base in attesa di essere recuperati per la gestione del paziente.

Il direttore generale di Azienda Zero, ing. Adriano Leli e il direttore dell’Elisosoccorso 118, dott. Roberto Vacca, stanno raggiungendo la base dell’Elisoccorso dell’Ospedale di Borgosesia per incontrare il personale.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, subito informati, continuano a seguire l’accaduto e augurano pronta ripresa al personale coinvolto.