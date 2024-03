Mondovì, giovane aggredito in pieno giorno a colpi di mazza da baseball

Una brutale aggressione è avvenuta in pieno giorno a Mondovì nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 marzo, nel quartiere Altipiano. Qui un giovane è stato raggiunto da due uomini, scesi da una macchina scura, che lo hanno ripetutamente colpito con una mazza da baseball, davanti a diversi testimoni, prima di fuggire sulla stessa auto.

Mentre i Carabinieri indagano per individuare i responsabili, interviene il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo: "La recrudescenza di atti violenti cui stiamo assistendo in tutta Italia non risparmia il nostro territorio, nonostante il tantissimo impegno delle Forze dell'Ordine. Desidero ringraziare i cittadini che segnalano questi episodi, la Polizia Locale e i Carabinieri che non si risparmiano.



Alcune delle iniziative che abbiamo messo in campo, poi, si stanno rivelando fondamentali: le telecamere del circuito comunale sono state fondamentali per individuare i responsabili della rissa accaduta lo scorso febbraio e le attività di controllo effettuate dai Vigili stanno consentendo di elevare sanzioni amministrative anche a titolari di locali che non rispettano le norme, compresi quelli di distribuzione di bevande aperti 24 ore al giorno.



L'estate 2023 ha visto l'introduzione del 'daspo urbano', nonostante la contrarietà di alcuni, quella 2024 vedrà l'investimento di oltre 300 mila euro per completare il sistema di videosorveglianza in 24 aree della città e l'avvio di alcune iniziative, che coinvolgeranno cittadini ed amministrarori: la nostra Comunità non tollera episodi come quelli delle ultime settimane".